Ремонт окон в Москве и области
+7 (993) 338-26-55
Профессиональный ремонт и замена окон

Вернём вашим окнам тепло, тишину и уют&#33; Быстро, качественно, с гарантией.

Наши услуги

&#128736;&#65039; РЕМОНТ И ЗАМЕНА ОКОН — ВСЕ ВИДЫ!

&#128295; Мы профессионально занимаемся обслуживанием и восстановлением: &#129717; Деревянных окон &#129482; Пластиковых (ПВХ) окон &#128737; Алюминиевых оконных конструкций Что мы делаем: &#10004;&#65039; Регулировка фурнитуры (ручки, петли, створки) &#10004;&#65039; Устранение сквозняков и запотевания &#10004;&#65039; Замена уплотнителей и стеклопакетов &#10004;&#65039; Восстановление герметичности &#10004;&#65039; Перевод в зимний/летний режим &#10004;&#65039; Утепление по периметру &#129439; МОСКИТНЫЕ СЕТКИ — ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ Защитите дом от комаров, мошек и пыли&#33; Мы изготавливаем и устанавливаем: &#129522; Съёмные рамочные сетки &#128682; Дверные москитные сетки &#128062; Усиленные «антикошка» &#127786; Сетки с магнитным замком &#127968; Индивидуальные размеры — под каждое окно&#33;
